Минск, 1 сентября, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В новом учебном году в Белоруссии пройдёт тестирование учебника истории для 11-х классов школ, в котором говорится о событиях в период и после выборов президента в 2020 году. Об этом сообщил телеканалу ОНТ министр образования республики Андрей Иванец.

Наталия Федосенко / ТАСС

Глава минобразования пояснил, что учебник в прошлом году проходил апробацию в 21-й школе.

«В 11-м классе будут изучать новый учебный предмет по новому учебнику. И там уже нашли своё отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить государственный переворот», — пояснил Иванец.

По словам министра, в новом учебнике истории также будет говориться о формировании Всебелорусского народного собрания, введении единого дня голосования на парламентских и местных выборах.

Кроме того, ученики 10-х классов будут изучать историю Белоруссии по-новому — в контексте всемирной истории, в связи с этим был разработан новый учебник.

«С 1 сентября этого учебного года все десятиклассники начнут изучать новый предмет. Это будет история Беларуси в контексте всемирной истории», — сообщил он.

По словам министра, учебник содержит огромное количество иллюстративного, методического материала: карты, фотографии, схемы и так называемую ленту времени, которая показывает, что на белорусских землях государственность развивалась одновременно с западноевропейскими странами и даже опережая их.

Как сообщало ИА Регнум, апробация новых учебников истории для 5–9-х классов начнётся в сентябре 2024 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Полностью обучать школьников по новым учебникам планируют с 1 сентября 2025 года.

В августе 2023 года помощник президента Владимир Мединский рассказал о начале работы над созданием единых учебников истории для учащихся средних классов. Помощник главы государства уточнил, что в них будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Кроме того, были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения, которые определили принципы и механизмы реализации государственной политики в этой сфере. В ней предполагается создание единой методики преподавания истории начиная с дошкольного уровня и координация усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия.