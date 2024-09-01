Анкара, 1 сентября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Задержка авиарейса из Антальи в Москву была вызвана временными ограничениями, введёнными утром 1 сентября в московских аэропортах, однако ситуация скоро вернётся в нормальный режим, сообщил представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии».

Барвенковский Аэропорт Антальи

«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода, пока самолёты оставались в режиме ожидания, происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени», — сказал представитель авиакомпании «РИА Новости».

По его словам, всем пассажирам будет своевременно объявлено о возвращении полётов в график.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Росавиации ранее сообщила, что в Москве из-за временных ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский было задержано 74 рейса. Временные ограничения использования воздушного пространства вводились в ночь на 1 сентября и утром. Позднее сообщалось, что все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что в районе Московского НПЗ силы ПВО сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Украинские БПЛА были нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, а также в Видном и Раменках.

Пресс-служба Минобороны сообщала, что в течение ночи на 1 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.