Париж, 1 сентября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Российский спортсмен Роман Жданов 1 сентября стал победителем Паралимпийских игр в Париже в заплыве на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

Global Look Press/Kenjiro Matsuo/AFLO Роман Жданов

Результат Жданова — 2 минуты 23,03 секунды. Второе место занял израильский спортсмен Ами Дадаон (2 минуты 30,50 секунды), третье — мексиканец Анхель Камачо Рамирес (2 минуты 37,29 секунды).

На Паралимпиаде в Токио в 2021 году Жданов установил мировой рекорд на данной дистанции (2 минуты 21,17 секунды). После победы в Париже российский спортсмен стал четырёхкратным паралимпийским чемпионом.

Российские спортсмены к настоящему времени завоевали на Паралимпиаде в Париже 23 медали — пять золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых. В неофициальном командном зачёте лидируют сборные Китая, Великобритании и Бразилии, на счету которых 57, 37 и 24 медали соответственно.

Ранее 1 сентября российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпиады. Она принимала участие в заплыве на 200 метров вольным стилем и показала результат 2 минуты 5,10 секунды.

Как передавало ИА Регнум, в августе власти Франции отказались выдать двум российским спортсменам визы для участия в Паралимпийских играх. Российский паралимпийский комитет отметил, что это решение является недопустимым. Москва рассматривает отказ в выдаче виз как ещё один шаг к политизации спорта, подчёркивалось в сообщении.

Ранее предполагалось, что в Паралимпийских играх будут принимать участие 90 российских спортсменов. Паралимпийцам из России разрешено соревноваться только в так называемом нейтральном статусе (без национальной символики).

В августе власти Франции отказались выдать визы российским журналистам, которые должны были освещать Паралимпийские игры. Аналогичное решение принималось и перед началом Олимпиады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает отказ в аккредитации журналистов как проявление дискриминационной и русофобской политики.

Паралимпиада открылась 28 августа. Состязания продлятся до 8 сентября.