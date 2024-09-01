Самара, 1 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Футболисты махачкалинского «Динамо» 1 сентября на выезде обыграли самарский клуб «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ПФК Крылья Советов

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 44-й минуте игры динамовец Абакар Гаджиев.

После этой победы махачкалинская команда поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели пятое поражение в семи проведённых матчах.

При этом в игре предыдущего, 6-го тура самарская команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 3:1. Два мяча в составе «Крыльев Советов» забил чилийский защитник Томас Гальдамес.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги на чужом поле обыграл нижегородский «Пари НН». Игра закончилась со счётом 3:0. Два гола забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду, который стал игроком петербургского клуба четырьмя днями ранее, 27 августа. Ещё один мяч на счету Вендела.