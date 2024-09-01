Алёшки, Херсонская область, 1 сентября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В результате удара украинского беспилотника в Алёшках Херсонской области пострадал работник коммунального предприятия. Об этом 1 сентября сообщили в администрации Алешкинского муниципального округа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате удара дрона пострадал сотрудник коммунального предприятия. Состояние критическое», — говорится в Telegram-канале.

Администрация попросила местных жителей со второй отрицательной группой крови помочь пострадавшему мужчине и стать донорами.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные с помощью пяти беспилотников атаковали Алешковскую центральную районную больницу (ЦРБ). В результате атаки пострадала медсестра, которой оказали первую медицинскую помощь. Помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения.

Вместе с этим глава региона пообещал восстановить разрушения и усилить работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).