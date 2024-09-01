Париж, 1 сентября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Журналисты французского издания Paris Match 1 сентября опубликовали кадры прогулки по Парижу основателя Telegram Павла Дурова, ранее освобождённого судом французской столицы под надзор.

VK/Павел Дуров Павел Дуров

Дуров и его подруга Юлия Вавилова в хорошем настроении гуляли по Елисейским Полям, отметили авторы.

«В эти выходные 39-летний миллиардер (его состояние оценивается в 15 млрд евро), одетый в антрацитовую кожаную куртку и в тёмных очках, с улыбкой прогуливался по Елисейским Полям со своей спутницей, 24-летней Юлией Вавиловой», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны. Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.

На данный момент Дуров отказывается от сотрудничества с французскими властями, но в западном «демократическом мире» существует масса способов оказать давление на человека, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.