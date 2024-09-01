* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Харьков, Украина, 1 сентября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. ВС РФ 1 сентября нанесли удары по расположениям ВСУ, наёмников и батальонов националистов в Харькове, включая «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Иван Шилов ИА Регнум

Целью был в том числе командный состав «Азова», сказано в публикации.

«Ракет не пожалели. Значит, цель была очень жирная», — отметили авторы.

Удар был нанесён девятью ракетами комплекса «Искандер» и стал едва ли не самым массированным «в пересчёте на один объект», сказано в публикации.

Минобороны 1 сентября не информировало об ударах по Харькову.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ и местные власти сообщили, что днём 1 сентября в Харькове прозвучала серия взрывов. По этим данным, были поражены здание торгового центра у станции метро «Академика Павлова» и здание городского Дворца спорта, также взрывы звучали в районе Гидропарка.

Жители Харькова ранее сообщали, что в здании ТЦ, по которому российские войска предположительно нанесли удар 1 сентября, находятся боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ — «Азова», которые ранее осуществили рейдерский захват торгового центра, сообщала «Страна. ua».

Координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег проинформировал, что во Дворце спорта в Харькове находились боевики ВСУ. Они «почти не скрывались», а 31 августа ко дворцу привезли ещё около 200 боевиков, судя по их речи — с Западной Украины, рассказал Николаев.

По предварительным данным, ещё один удар ВС РФ 1 сентября пришёлся по полигону, среди иностранных инструкторов ВСУ есть погибшие, кроме того, была уничтожена техника, сообщил координатор подполья. Также был поражён склад боеприпасов ВСУ, детонация на объекте продолжалась более часа, добавил Лебедев.