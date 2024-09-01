Эрфурт, Германия, 1 сентября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Председатель регионального отделения правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хёке прибыл на избирательный участок на российском автомобиле «Лада-Нива». Об этом информирует немецкий телеканал NTV.

Swen Pfortner/AP/TASS

«Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень. 52-летний мужчина прибыл на избирательный участок на «Ладе-Ниве» — автомобиле российского производства», — сообщает телеканал.

В Саксонии и Тюрингии 1 сентября проводятся выборы в местные парламенты, ландтаги.

Как передавало ИА Регнум, депутат парламента Гамбурга от «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен, несмотря на исключение из фракции и переезд в Россию, на выборах в парламент города набрала достаточно голосов для получения нового мандата.

Отмечалось, что Петерсен родилась в Омске в 1982 году. В Германии начались проблемы у её детей в школе, что вызвало интерес у отдела по делам молодёжи. Это могло привести к их изъятию.