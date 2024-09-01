Санто-Доминго, 1 сентября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В Доминиканской Республике грузовик врезался в бар, в результате чего семь человек погибли и 17 пострадали. Об этом пишет местная газета El Nacional.

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Отмечается, что трагедия произошла 1 сентября в поселении Бастида в провинции Асуа на юге страны. Водитель грузовика с авокадо, предположительно, потерял контроль и врезался в здание бара. В момент столкновения внутри находились несколько посетителей.

Раненых госпитализировали в больницу Сан-Хуан-де-ла-Магуана.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Чехии произошло лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов. Первый вагон экспресса был разрушен. Погибли четыре человека, многие получили травмы. Поезда столкнулись на новой остановке Pardubice Centrum. Известно, что грузовой поезд перевозил карбид кальция. По предварительной информации, в экспрессе ехали около 300 человек. Первый вагон экспресса оказался разрушен. Всех раненых тогда эвакуировали.

В поисково-спасательных работах задействовали вертолёт и 36 пожарных расчётов.