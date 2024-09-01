Берлин, 1 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) подверглась кибератаке. Об этом сообщает издание немецкое издание Bild со ссылкой на представителя DFS.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем защитные меры», — сказал представитель службы.

Он добавил, что в компании пытаются свести к минимуму последствия кибератаки. Воздушное движение в ходе произошедшего затронуто не было. Взлом произошёл, предположительно, на прошлой неделе. Органы безопасности были проинформированы о произошедшем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа несколько государственных сайтов Франции подверглись кибератакам со стороны хакеров после задержания основателя Telegram Павла Дурова.

Ранее Польское агентство печати (РАР) опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации. В заявлении говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил частичную мобилизацию с 1 июля и всего запланировано набрать в армию 200 тыс. человек, а затем направить их на Украину. Туск, в свою очередь, заявил, что была хакерская атака.