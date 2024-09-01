Белгород, 1 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Участки железной дороги в Белгороде компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, арестовали до декабря 2024 года, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Восточное межрегиональное СУТ СК России

Помимо 1,5 км железнодорожного полотна, под арест попала недвижимость в Севастополе и Симферополе, уточняется в материалах.

Сообщается, что Ринат Ахметов владеет группой SCM Holdings Limited, частью которой является металлургический холдинг «Метинвест». По данным следствия, лица из числа руководителей и бенефициаров SCM Holdings Limited с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», зарегистрированного в Москве, передавали средства украинским бойцам и другим воинским формированиям.

В связи с этим Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество и активы компании «Метинвест Евразия», включая «Белгородметаллоснаб» и учредителя «Метинвест Б. В.». Срок наложенного ареста продлён до 2 декабря 2024 года, при этом в суде добавили, что основания для его отмены отсутствуют.

Помимо этого, под арестом оказались денежные средства Ахметова, машины, а также металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» двух бывший угольных предприятий украинского бизнесмена Рината Ахметова. Решение принято в соответствии с указом главы государства «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».