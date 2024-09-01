В РФ арестовали участки ж/д полотна, принадлежащего компании Ахметова
В России арестовали участки ж/д полотна, принадлежащего компании Рината Ахметова
Белгород, 1 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Участки железной дороги в Белгороде компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, арестовали до декабря 2024 года, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Помимо 1,5 км железнодорожного полотна, под арест попала недвижимость в Севастополе и Симферополе, уточняется в материалах.
Сообщается, что Ринат Ахметов владеет группой SCM Holdings Limited, частью которой является металлургический холдинг «Метинвест». По данным следствия, лица из числа руководителей и бенефициаров SCM Holdings Limited с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», зарегистрированного в Москве, передавали средства украинским бойцам и другим воинским формированиям.
В связи с этим Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество и активы компании «Метинвест Евразия», включая «Белгородметаллоснаб» и учредителя «Метинвест Б. В.». Срок наложенного ареста продлён до 2 декабря 2024 года, при этом в суде добавили, что основания для его отмены отсутствуют.
Помимо этого, под арестом оказались денежные средства Ахметова, машины, а также металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн.
Ранее ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» двух бывший угольных предприятий украинского бизнесмена Рината Ахметова. Решение принято в соответствии с указом главы государства «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».