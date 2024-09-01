Москва, 1 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Народный артист России Алексей Кудинович умер на 74-м году жизни. Об этом 1 сентября сообщил Малый театр.

РИА Новости/Владимир Федоренко Алексей Кудинович

«Тяжёлая утрата для Малого театра — 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — говорится в Telegram-канале Малого театра.

Театр выразил соболезнования родным и близким Кудиновича. О дате и месте прощания с артистом театр обещал сообщить позднее.

О причинах смерти не сообщается.

Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года в Москве. В 1973 году окончил ВТУ им. М. С. Щепкина, после чего он присоединился к труппе Малого театра, где и проработал до конца своей жизни.

Всего за время своей профессиональной карьеры Кудинович исполнил порядка 70 ролей на сцене.

Вместе с тем в театре отметили, что Кудинович отличился игрой Мерлюша в «Таинственном ящике» П. Каратыгина, Ферапонта в «Трех сестрах» А. П. Чехова, купца Восмибратова в «Лесе» А. Н. Островского, Акима во «Власти тьмы» Л. Н. Толстого и во многих других постановках.