Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Всеобщая забастовка пройдёт 2 сентября в Израиле в связи с гибелью заложников радикального движения ХАМАС в секторе Газа, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт. Об этом сообщает портал Ynet.

РИА Новости/Вячеслав Татаровский

О проведении однодневной забастовки объявил председатель конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид. Таким образом профсоюзы хотят добиться немедленного освобождения заложников, остающихся в плену ХАМАС. Их требования адресованы властям Израиля.

«Больше невозможно оставаться в стороне. То, что заложников убивают в туннелях в секторе Газа, неприемлемо. Необходимо соглашение, более важное, чем что-либо», — приводит портал слова Бар-Давида.

Забастовка начнётся в 06:00 по местному времени (совпадает с московским). Ожидается, что её поддержат учреждения здравоохранения, аптеки, оборонные заводы и пищевые предприятия. «Гистадрут» пообещал позднее опубликовать полный список участников акции.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с 08:00 прекратит принимать и отправлять рейсы, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 августа израильские военные обнаружили тела шести заложников в одном из подземных туннелей в Рафахе на юге сектора Газа. Четыре мужчины и две женщины были среди похищенных боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. Один из погибших — российский гражданин Александр Лобанов.

Вскрытие тел показало, что заложники были живы примерно за 48 часов до того, как их нашли. На телах обнаружили пулевые ранения.