Белгород, 1 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Двое детей находятся в крайне тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сообщил 1 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Светлана Терещенко/ТАСС

«В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости их отправят на лечение в Москву.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде в результате атаки Вооружённых сил Украины 1 сентября пострадали 11 мирных жителей, из них двое — дети. Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации.