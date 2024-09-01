Москва, 1 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В сквере между домами 69 и 73/8 на Ленинском проспекте в Москве появился рокарий, рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.

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«Новое украшение сквера состоит из двух частей площадью около 30 и 10 квадратных метров. По периметру цветник ограничен пониженным бордюрным камнем», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сквере появились выложенные гранитной плиткой дорожки, рядом с которыми в порядок приведён и газон.

Накануне местные жители обратились в департамент с просьбой сохранить существующее озеленение и добавить на участок новые растения. Так в сквере появился рокарий — цветник с многолетними растениями, который окружён природными камнями.

В пресс-службе добавили, что для создания рокария было использовано более 30 валунов диаметром 20–40 см, 40–60 см и 60–80 см. Все они были размещены в художественном порядке на заранее подготовленном участке.

Чтобы создать основание рокария, использовался уплотнённый грунт, поверх которого слоями уложили щебень, песок, плодородный слой и гальку. Среди валунов было высажено порядка 150 растений.

Поскольку сквер находится между многоэтажными домами, специалисты решили высадить там сорта растений, которым подходят затенённые места. К примеру, фиолетовый шалфей дубравный, розовые камнеломки и синие колокольчики. Кроме того, были высажены можжевельник казацкий и сосна горная.