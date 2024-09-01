Москва, 1 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Народного артиста России певца Бедроса Киркорова госпитализировали, сообщила 1 сентября представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Она отметила, что артист постоянно созванивается с сыном и уже готовится к выписке.

«Бодрый, в ожидании выписки», — сказала Успенская «РИА Новости», отвечая на вопрос о состоянии певца.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что накануне Бедроса Киркорова экстренно поместили в одну из московских больниц из-за ухудшения самочувствия. Отмечалось, что 92-летний артист пожаловался на проблемы с дыханием, ему вызвали скорую. Предварительный диагноз — «сердечная недостаточность».

Как сообщало ИА Регнум, Бедрос Киркоров передал свой автомобиль Lexus волонтёрам для доставки гуманитарной помощи в Курскую область и зону проведения спецоперации. Это выяснилось после того, как на автомобиль пришли штрафы за нарушение ПДД.

Штрафы за превышение скорости «заработали» волонтёры, которые торопились вовремя доставить грузы в Курскую область. Активисты погасили штрафы и собирались принести Киркорову извинения за неприятную ситуацию.