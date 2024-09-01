Москва, 1 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Погибший в Курской области командир батальона с позывным Отмель защищал своих бойцов и удерживал важные позиции, ценой жизни он помог бойцам батальона прорваться к своим. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своём материале.

ИА Регнум

Заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что комбат обладал большим авторитетом. Кроме того, Отмель сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни. Авторитет и мужество комбата стали основой для стойкости батальона, который удерживал свои позиции почти две недели, находясь в окружении противника. Он проявил исключительное хладнокровие и стратегическое мышление, что позволило его бойцам выжить и отразить атаки противника, передаёт KP.RU.

По словам Коца, военные ВС России оказались зажаты на территории женской колонии ИК-11 и пошли на прорыв, тем самым выполнив свою задачу и дав время для подхода подкрепления в приграничье. Морские пехотинцы и десантники из резервов вступили в бой, комбат Отмель числился пропавшим без вести, но позднее вышедшие из окружения военные подтвердили, что он погиб.

«Комбат, конечно, понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Он уже не мог пробиться к ним, но до последнего вздоха пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у парней оставался хоть какой-то шанс», — резюмировал военкор.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о героическом подвиге — спасении 18 бойцов в Суджанском районе Курской области в момент нападения ВСУ. Командир взвода спас ребят, но сам погиб, сражаясь с украинскими боевиками.