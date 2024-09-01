Вашингтон, 1 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 сентября оценила в своём Telegram-канале ответ президента США Джозефа Байдена на просьбу прокомментировать посещение экс-президентом Дональдом Трампом военного кладбища в Арлингтоне.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press

Байден заявил журналистам, что не будет отвечать на поставленный вопрос, потому что иначе ему придётся сказать то, что он думает.

«Лучший ответ всех времён и народов», — написала Захарова.

Американские СМИ ранее сообщали, что в ходе посещения Трампом военного кладбища 26 августа между сотрудниками его предвыборного штаба и работниками кладбища произошла перепалка. Работник кладбища пытался помешать вести фото− и видео съёмку, а сотрудники штаба Трампа якобы оскорбили и оттолкнули его, отмечалось в сообщениях. Представители Трампа данные о применении насилия опровергли и заявили, что работник кладбища, по-видимому, психически нездоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден при появлении на публике неоднократно совершал странные поступки, а также десятки раз допускал оговорки. В частности, летом 2024 года он называл Трампа своим вице-президентом, а лидера киевского режима Владимира Зеленского — «Путиным».

Американские СМИ отмечали, что странные поступки и оговорки Байдена стали одной из причин, по которой Демократическая партия отказалась от выдвижения его кандидатуры на новый президентский срок. Трамп ранее заявлял, что Байден находится в состоянии, не позволяющем ему руководить страной, и предлагал совместно пройти тест на умственные способности, однако этого так и не произошло.