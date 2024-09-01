Москва, 1 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В День знаний для школьников столицы и их родителей подготовили прогулки по Москве. Для этого были созданы сервисы «Играй в Москву!» и «Покажи Москву», сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму и культуре.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В пресс-службе указали, что благодаря виртуальным прогулкам школьники больше узнают об истории родного города, а также посещают столичные достопримечательности и памятники культуры.

Все прогулки составлены в игровой форме. Они включают в себя посещение музеев и других культурных учреждений, проведение квестов и познавательные поездки на городском транспорте. К примеру, программа «Играй в Москву!» была создана для детей в возрасте от семи до 14 лет. Она включает в себя серию виртуальных прогулок, участники которых узнают о достопримечательностях столицы.

Дети, посещая культурные и исторические места, выполняют специальные задания. За это они получают стикеры, которые затем вклеивают в специальную карту. После завершения прохождения маршрутов эту карту необходимо показать любому сотруднику туристско-информационного центра Москвы, он выдаст ребёнку сувенир.

Также дети посещают прогулки, маршруты для которых составляли победители конкурса онлайн-маршрутов «Покажи Москву». Так, для школьников была подготовлена прогулка «Москва не сразу строилась, или История шести Ш».

Её предложил восьмилетний Виктор Ван. Маршрут данной прогулки проходит по Шелепихинской набережной, Шелепихинскому, улице Шеногина, а также другим местам, которые начинаются на букву Ш.

Владимир Фролов составил пеший маршрут «По местам Бориса Годунова в Орехово-Борисове», который предназначен и для детей, и для взрослых, Арсений Пряхин создал маршрут экскурсии по литературному Лефортову.