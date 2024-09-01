Нижний Новгород, 1 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Движение в сторону Казани затруднено на участке федеральной трассы М-12 в Нижегородской области, где в ДТП погибли восемь человек и ещё восемь пострадали, сообщили в региональном главке МВД.

Госавтоинспекция по Нижегородской области

«В сторону Казани движение затруднено. Сотрудники ГИБДД выкладывают информацию, чтобы [автомобилисты] искали пути объезда. Они сейчас работают на месте, пытаются урегулировать дорожное движение», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, днём 1 сентября на трассе М-12 «Восток» в Навашинском городском округе Нижегородской области водитель минивэна не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся. В результате погибли восемь человек, ещё восемь пострадали.

Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, трое — в тяжёлом, четверо — в состоянии средней степени тяжести. На месте ДТП работали пять бригад скорой помощи, также были задействованы вертолёты санитарной авиации.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Движение по внешней стороне третьего транспортного кольца было затруднено.

В Москве в 2024 году на две трети увеличилось количество погибших в ДТП детей, сообщили ранее в управлении Госавтоинспекции столичного ГУ МВД. Общее число дорожно-транспортных происшествий в Москве в первые семь месяцев года выросло на 30%.