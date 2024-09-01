Саратов, 1 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В посёлке Тепличный в Саратове двоих детей придавило бетонной плитой. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В 16:19 (15:19 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в посёлке Тепличный в районе улицы Новый Микрорайон двоих детей придавило бетонной плитой», — процитировал он начальника службы спасения Саратовской области Никиту Зраду.

Юрин пояснил, что в результате происшествия один из пострадавших погиб.

Он добавил, что сотрудники областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента вытащили из-под плиты пострадавшего и тело погибшего. Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в Геленджике во время отдыха с семьёй пятилетняя девочка получила травму головы после того, как в неё прилетела бомбочка с водой, которую сбросил из номера отеля на третьем этаже другой ребёнок. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Она просит наказать родителей мальчика, который скинул на её дочь «бомбочку».

Ранее в Оренбурге ребёнка придавило профлистом, который оторвался от забора, ограждающего строительную площадку. Порывом сильного ветра кусок забора оторвало, а затем перенесло на детскую площадку. Находившийся во дворе подросток встал на оторванное ограждение, однако новым порывом ветра профлист перевернуло вместе с ребёнком.