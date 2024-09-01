* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 1 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Жители Харькова сообщали, что в здании торгового центра в Харькове, по которому ВС РФ предположительно нанесли удар 1 сентября, находятся боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ — «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт «Страна. ua».

Кадр из видео

В городских Telegram-каналах распространяется сделанная жительницей Харькова запись, в которой та заявила, что бригада осуществила рейдерский захват торгового центра рядом со станцией метро «Академика Павлова» «и объявила его военным объектом», сказано в материале.

Ранее украинские СМИ и местные власти сообщили, что днём 1 сентября в Харькове прозвучала серия взрывов. По этим данным, помимо ТЦ у станции метро «Академика Павлова», также было поражено здание городского Дворца спорта, и, кроме того, взрывы звучали в районе Гидропарка в Киевском районе города.

Минобороны РФ об ударах по Харькову 1 сентября не сообщало.

Как передавало ИА Регнум, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег ранее сообщил, что во Дворце спорта в Харькове находились боевики ВСУ. Они «почти не скрывались», а накануне, 31 августа, ко дворцу привезли ещё около 200 боевиков, судя по речи — с Западной Украины, рассказал Николаев.

По предварительным данным, ещё один удар ВС РФ 1 сентября пришёлся по полигону, есть погибшие среди иностранных инструкторов, была уничтожена техника, сообщил также координатор подполья. Кроме того, был поражён склад ВСУ со снарядами, детонация на объекте продолжалась более часа, добавил Лебедев.

Ранее пророссийское подполье сообщало о поражении в Харькове склада беспилотных летательных аппаратов, а также пункта временной дислокации ВСУ в окрестностях города.