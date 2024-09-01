Таллин, 1 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Власти Эстонии будут проверять, переходят ли русские школы на эстонский язык обучения, заявила министр образования и науки страны Кристина Каллас, передаёт Postimees.

Иван Шилов ИА Регнум Школа в Эстонии

Указанных школ в Эстонии около 70, в течение учебного года может быть проверена половина из них, сказала Каллас.

«Министерский отдел надзора вместе с Языковым департаментом начнут реально посещать занятия. Они будут следить за тем, действительно ли учителя первых — четвёртых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках», — заявила министр.

Директора школ должны убеждать учителей, что переход с русского языка на эстонский — «правильное изменение», сказала Каллас.

Работу в классе учитель должен вести на государственном языке даже в том случае, если ученик попросит говорить по-русски, при этом не следует препятствовать самим ученикам задавать вопросы по-русски, отметила министр. В случае, если педагог и ребёнок не могут друг друга понять, могут использоваться «жесты и прочие методы коммуникации», сказала она.

Также Каллас заявила, что не следует препятствовать общению детей на переменах на русском языке.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года эстонский парламент принял законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. С 2024/25 учебного года на эстонский язык должны перейти начальные школы.

В августе 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало дискриминацию в отношении русскоязычной общины Эстонии. В январе 2024 года премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии прекратит финансировать образование на русском языке при переходе к «единой эстонской школе».

В июне сообщалось, что правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с 2026/27 учебного года. Школьники, которые выбрали русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его изучение до окончания учебной программы в школе.