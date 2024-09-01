Москва, 1 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. У каждого восьмого гостя форума-фестиваля «Москва 2030», который прошёл специальный тест, биологический возраст оказался равен или меньше паспортного. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Во всём мире выросла и продолжает увеличиваться средняя продолжительность жизни. Мы стали более качественно питаться, многие отказываются от вредных привычек, занимаются спортом и осознанно относятся к контролю за своим здоровьем», — отметил он.

Тяжельников также сказал, что для сохранения здоровья важно регулярно проходить медицинские обследования. Так, клиники Москвы оснащены новейшим оборудованием, за счёт чего специалисты применяют наиболее эффективные виды диагностики, заключил специалист.

Один из посетителей форума-фестиваля Андрей Стукалов уверен, что сохранение молодости напрямую зависит от поддержания здорового образа жизни. Он отметил, что в столице существует множество локаций для активного времяпрепровождения, включая бесплатные спортивные площадки и не только.

Интерактивная площадка «Аллея технологий будущего», с помощью которой можно проверить свой биологический возраст, расположена в Гостином Дворе. Она работает каждый день с 10:00 до 22:00 до 8 сентября.