Навашино, Нижегородская область, 1 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Восемь человек погибли и столько же получили ранения в результате ДТП с участием минивэна на федеральной трассе в Нижегородской области, передаёт 1 сентября«Интерфакс»со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения региона.

Пресс-служба регионального минздрава

Автомобиль врезался в отбойник на трассе М-12 «Восток» в Навашинском округе.

«Всего пострадавших — 16, из них — восемь погибших. В числе пострадавших и погибших детей нет», — сказано в сообщении минздрава области.

Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, трое — в тяжёлом, четверо — в состоянии средней степени тяжести. На месте ДТП работали пять бригад скорой помощи, также были задействованы вертолёты санитарной авиации.

По предварительным данным управления полиции по региону, водитель минивэна, двигавшего от границы Казахстана в сторону Москвы, не справился с управлением, автомобиль совершил наезд на отбойник и опрокинулся.

Пресс-служба прокуратуры Нижегородской области сообщила, что ДТП произошло в дневное время, обстоятельства происшедшего уточняются.

«В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Движение по внешней стороне третьего транспортного кольца было затруднено.

В Москве в 2024 году на две трети увеличилось количество погибших в ДТП детей, сообщили ранее в управлении Госавтоинспекции столичного ГУ МВД. Общее число дорожно-транспортных происшествий в Москве в первые семь месяцев года выросло на 30%.