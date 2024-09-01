Харьков, Украина, 1 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Удар нанесён по Дворцу спорта в Харькове, где находились бойцы ВСУ, сообщил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев 1 сентября в Telegram-канале.

Кадр из видео

По его информации, в городе зафиксировали около десяти прилётов, в том числе в районе Дворца спорта и завода ЖБК-5. На территории предприятия находился склад с боеприпасами, произошёл мощный взрыв, после которого почти час продолжалась детонация.

«Что известно: во Дворце спорта обосновались бандеровцы. Буквально вчера ещё две сотни завезли», — написал Лебедев.

По предварительным данным, один из ударов пришёлся по полигону, есть погибшие среди иностранных инструкторов. Уничтожена техника, в том числе по меньшей мере одно самоходное артиллерийское орудие калибра 155 мм, добавил он.

Ранее о серии взрывов в Харькове сообщили украинские СМИ. Взрывы прозвучали на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Лебедев информировал об ударах по складу с беспилотниками и скоплению бронетехники, в том числе гусеничной, в Харькове. Он уточнил, что на стоянке находились 11 единиц гусеничной и восемь единиц колёсной техники, а также несколько пикапов с оборудованием, накрытым брезентом. После ударов на место прибыли не менее шести карет скорой помощи.