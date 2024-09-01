Москва, 1 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В галерее «А3» объединения «Выставочные залы Москвы» 3 сентября откроется выставка «Арбат в лицах», передаёт АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы М. Колемина-Толстая. Комната няни Толстых, Анны Алексеевны Гоголь, в Москве, в Староконюшенном переулке, близ Арбата. Середина 19-го века.

Сообщается, что данная экспозиция будет посвящена знаменитым деятелям искусства и культуры, которые когда-то проживали в районе Арбат.

«Гостям представят репродукции картин, копии старинных фотографий, шаржей и литографий, отражающих быт и творчество деятелей культуры во время их проживания в знаменитом московском районе», — сказали в пресс-службе.

Центральной композицией выставки станет акварельная работа художницы Марии Колеминой, на которой изображена комната няни Толстых. Дополнит экспозицию звучащая в выставочном зале композиция «Песенка об Арбате» Булата Окуджавы.

Экспонаты для выставки были предоставлены партнёрами мероприятия. Это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский музей современного искусства, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Дом-музей Марины Цветаевой, Мемориальный музей Скрябина и другие учреждения культуры со всей страны, уточнили в столичном департаменте культуры.

Данная выставка откроется по адресу: Староконюшенный пер., д. 39. Она будет работать до 1 июня 2025 года.