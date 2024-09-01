Москва, 1 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются перебросить угледарскую группировку в Селидово. Об этом сообщили в силовых структурах.

ИА Регнум ВСУ

Представитель силовых структур рассказал, что украинские войска пытаются удержать Селидово всеми силами, поскольку город является важным логистическим узлом в цепочке обеспечения ВСУ на нескольких направлениях.

«При помощи средств объективного контроля удалось выяснить, что противник начал переброску угледарской группировки в Селидово, которое они попытаются удержать всеми силами. Пока это только попытки неудачные», — передаёт его слова ТАСС.

1 сентября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделение ВСУ, сформированное из иностранных наёмников, прибыло на сватовско-кременской участок фронта. По его словам, около 30 иностранцев перебросили в район села Макеевка. Наёмники хорошо оснащены и укомплектованы, на их форме нет знаков различий и принадлежности.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что украинская армия перебросила подразделения нацбатальонов, в том числе нацбат «Медведи SS» (подразделение, созданное запрещённой в РФ террористической организацией «Правый сектор»), к границе с Белгородской областью.