Москва, 1 сентября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Московские предприятия увеличили объём производства товаров для школьников, чтобы обеспечить горожан качественной продукцией к новому учебному году, сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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«Развитый в столице инвестиционный климат позволяет промышленникам стабильно наращивать объёмы выпускаемой продукции, закрывая потребности москвичей и жителей других регионов страны», — сказал Гарбузов.

По его словам, на данный момент в Москве около 30 предприятий выпускают одежду и обувь для школьников, канцелярские принадлежности, школьное оборудование и другие товары для учёбы. В преддверии нового учебного года производства увеличили объёмы выпуска товаров для школьников.

Так, за первые шесть месяцев 2024 года в Москве на 10% увеличилось производство обуви, включая детскую и ортопедическую. Ещё на 37% выросло производство канцелярских товаров, уточнил руководитель департамента.

Также за полгода столичные фабрики выпустили боле 100 тыс. пиджаков и блейзеров, свыше 102 тыс. брюк, в том числе для учеников. Компании продолжают наращивать темпы производства школьной и спортивной обуви, комбинезонов, курток и других элементов одежды для учеников.