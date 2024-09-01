Москва, 1 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали штурм города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-й бригады.

РИА Новости/Виталий Аньков

Отмечается, что ранее военных ВСУ начали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли.

Активные боевые действия возобновились впервые за последние два года. Ранее в Сети появилось видео массированных ударов по Угледару, на кадрах видны взрывы и разрушенные строения.

Как передавало ИА Регнум, за неделю, с 24 по 30 августа, ВС России, по данным Минобороны, освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.

Новожеланное находится на красноармейском направлении в 7 км к юго-западу от Прогресса. Это село относится к большому очеретинскому плацдарму для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Освобождение Константиновки позволит российским войскам отрезать трассу на Угледар, по которой снабжаются обороняющие город подразделения ВСУ.