Красный Лиман, ДНР, 1 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по группе украинских бойцов, находившихся в одном из зданий в Красном Лимане. В результате ВСУ понесли потери в живой силе и технике, сообщил 1 сентября источник в силовых структурах.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что прежде в уничтоженном здании размещалась Служба безопасности Украины (СБУ). Под артиллерийский удар попала и военная техника.

«Там был личный состав [ВСУ], рядом прятали технику. Всё это попало под артиллерию», — приводит слова собеседника ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшие сутки подразделения российской группировки «Запад» нанесли поражение ВСУ у Петропавловки и Кругляковки в Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана в ДНР. По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки до 510 бойцов и танк.

В июле ВС РФ применили, предположительно, авиабомбу ФАБ-3000 для удара по базе ВСУ под Красным Лиманом. Очень мощный прилёт зафиксировали в районе железнодорожной станции. Ударная волна была настолько сильной, что в некоторых соседних домах потрескался фундамент.

В октябре 2022 года российские военные вышли из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны украинской армии, а в феврале 2024 года начали наступление с целью возвращения города.