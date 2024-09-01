Москва, 1 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Все аэропорты Москвы после временных ограничений работают в штатном режиме, сообщили 1 сентября в Росавиации.

(сс) Alan Wilson

Отмечается, что ночью и утром 1 сентября для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения.

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

«С 09:05 мск все аэропорты Московского региона работают штатно», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 сентября в районе Московского НПЗ силы ПВО сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Украинские БПЛА также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок.

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.

По информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.