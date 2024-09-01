Харьков, Украина, 1 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов, передаёт украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове прозвучало не менее семи взрывов. В ВСУ заявляют, что идут новые пуски ракет», — говорится в сообщении.

Другие подробности авторы не указали. Официальные данные о возможных повреждённых объектах не приводили. Информацию о взрывах в Министерстве обороны РФ не комментировали.

Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва. Вооружённые силы России нанесли удары по району аэродрома ВСУ, расположенного у города. Первый взрыв был зафиксирован около 01:05 мск. Второй взрыв произошёл спустя 15 минут.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на железнодорожную станцию, расположенную у аэродрома, регулярно прибывают составы с грузами, а на территории самой воздушной гавани находятся подземные склады и действующий командный пункт, которые активно используются ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Сумы на северо-востоке Украины 31 августа прогремел взрыв. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 23:13 мск была объявлена воздушная тревога.

Ночью 31 августа взрывы слышали в Киеве. Ранее воздушную тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В этот же день взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области и Броварах Киевской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.