Москва, 1 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа последних военных конфликтов, а также с учётом действий Запада в связи со спецоперацией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

MOD Russia/Global Look Press

«Есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, всё то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — приводит слова замминистра ТАСС.

По словам Рябкова, работа над обновлённой доктриной находится в продвинутой стадии.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская ядерная доктрина сейчас уточняется и может быть пересмотрена.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

В марте Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления очередным случаем нагнетания напряжённости.