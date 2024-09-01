Москва, 1 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе телемоста 7 декабря 2021 года был жёстким, стало ясно, что Вашингтон не намерен продолжать диалог с Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это был жёсткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков добавил, что с американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог. Стало очевидно, что говорить с США более не о чем, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом впервые состоялись в формате телемоста 7 декабря 2021 года. Разговор длился два часа и пять минут.

Ранее Песков заявил, что Байден ещё в 2011 году пытался повлиять на Владимира Путина. Представитель Кремля не стал отрицать, что тогда Байден пытался призвать Путина не участвовать в предстоящих президентских выборах.