Лондон, 1 сентября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Врачи находят у раненых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) устойчивые к антибиотикам бактерии. Об этом сообщает британская газета The Times.

РИА Новости

Как отмечается в материале, врачи из больницы Святого Георгия в Лондоне нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в повреждённой ноге военного, привезённого в страну на лечение. Для обработки раны применялись различные антибиотики, в том числе колистин. Однако конечность пришлось ампутировать. Подобные случаи уже были в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где ВСУ также проходили лечение.

В публикации указано, что один из солдат побывал в четырёх больницах Украины, прежде чем его доставили в Великобританию. Невосприимчивые к лечению бактерии он подхватил в каком-то из госпиталей.

«Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», — рассказал инфекционист-консультант из Лондона доктор Люк Мур, назвав антибиотикорезистентность тихой пандемией.

Издание Telegraaf проинформировало, что украинские военнослужащие, проходящие лечение в Нидерландах, нередко являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков. Это связано с тем, что Украина «исторически была намного щедрее», чем королевство, в назначении антибиотиков, отмечается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, получившие ранения военные украинской армии заразились инфекциями, которые оказались устойчивыми практически ко всем антибиотикам. По данным СМИ, с начала украинского конфликта подобные случаи участились не только на Украине, но и на территории других стран Европы, куда доставляли для лечения раненых бойцов ВСУ.