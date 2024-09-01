Беслан, Северная Осетия, 1 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В сентябре 2004 года у бойцов группы «Альфа» и «Вымпела» был другой план по спасению заложников в бесланской школе № 1, но он был изменён из-за того, что в здании произошли взрывы, рассказал один из участников операции, полковник ФСБ Виталий Демидкин.

Сергей Карпухин/ТАСС

По изначально разработанному плану «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал школы, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, сказал Демидкин в разговоре с «РИА Новости». 3 сентября спецназовцы поехали на полигон в 60 км от Беслана, чтобы пристрелять оружие и добиться слаженности действий.

«В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос о том, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов», — рассказал Демидкин.

В зале уже были погибшие и тяжелораненые, спецназовцы решили проникнуть через оконный проём в коридор, ведущий от центрального входа к столовой, сказал собеседник агентства. Террористы забросали спецназ гранатами, открыли огонь из пулемётов и автоматов, бойцы рассредоточились по классам и уничтожили противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате захвата заложников в школе № 1. Церемония началась во дворе школы, где теперь находится Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма, в 09:15 прозвенел школьный звонок, после чего в Храме-на-крови Новомучеников и Исповедников Российских началось заупокойное богослужение.

В сентябре 2004 года террористы захватили в бесланской школе 1128 заложников. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Также в ходе операции погибли 10 сотрудников ФСБ и двое сотрудников МЧС. Во время штурма спецназ уничтожил 31 террориста. Живым взяли Нурпаши Кулаева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), его приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.