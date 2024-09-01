Москва, 1 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Свидетели подтвердили причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке в ВС РФ некачественных бронежилетов на сумму около 2 млрд рублей, передаёт 1 сентября ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Андрей Никонов/РИА Новости

Причастность подозреваемых подтверждается также протоколами осмотров бронежилетов и выписок по движению денежных средств на счетах фигурантов дела, сказано в материалах.

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова А. С., Антоновой В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию», — сказано в решении Басманного суда Москвы о продлении срока содержания обвиняемых под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, руководителей «Пикета» Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле Басманный суд заключил их под стражу. В мае у обвиняемых арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.

ООО «ГК «Пикет» получило от Минобороны 2 млрд рублей. Соглашение было заключено в ноябре 2022 года, оно предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников СВО.

По версии следствия, фигуранты дела потратили полученные в рамках госконтракта деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта. Выделенные на закупку товара средства следователи признали похищенными.