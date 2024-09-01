Суджанский район, Курская область, 1 сентября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Украинские войска в Курской области понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат», заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВСРФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Александр Река/ТАСС Апти Алаудинов

«Вчера противник пытался продавиться на нашем участке фронта, понес очень ощутимые потери. И уже, как говорится, я так понял, сегодня пересматривает свою стратегию, потому что с утра у нас сравнительно спокойно», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

По его словам, обстановка на курском направлении подконтрольная, а линия фронта особых изменений не претерпела.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября в Минобороны доложили, что украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 8500 военных и 80 танков.

Кроме того, российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.