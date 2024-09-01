Москва, 1 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Новый посол Финляндии в России Марья Лиивала, приступившая к своим обязанностям с 1 сентября, выступила за сотрудничество двух государств.

valtioneuvosto. fi Марья Лиивала

Она обратила внимание на то, что между Россией и Финляндией постоянно возникают вопросы, которые необходимо решать.

«У нас есть представитель пограничной службы, представитель таможни и представитель Центральной криминальной полиции Финляндии, потому что существуют различные потребности, которые требуют практического сотрудничества», — передаёт её слова финская газета Iltalehti.

Помимо этого, глава диппредставительства назвала своё назначение на должность интересной задачей и отметила, что хорошо знакома с Москвой. Она прожила в столице России 40 лет и работала там во времена СССР гидом.

В прошлом Лиивала занимала должности посла Финляндии в Таджикистане, а также в Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года дипломат стала главой департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии в министерстве иностранных дел республики.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что МИД России выдал агреман новому послу Финляндии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать угрозы для безопасности, якобы исходящие со стороны Москвы, и уклоняется от прямого диалога с российскими пограничными службами. Она отметила, что Хельсинки действует в духе возврата к временам холодной войны и занимается возведением новых разделительных линий на европейском континенте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

С 24 января 2024 года МИД России прекратил действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Тогда стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Соглашение было бессрочным, у каждой из сторон было право остановить его действие.