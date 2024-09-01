Москва, 1 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Российские войска в зоне спецоперации уничтожили станцию воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля», — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили цеха по сборке беспилотников, а также ангары для их хранения в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа российские силы противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

Ранее расчёт комплекса «Искандер-М» нанёс удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) MLRS украинских формирований в Николаевской области. В результате него удалось уничтожить пункт управления, собственно РСЗО, транспортно-заряжающую машину, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.