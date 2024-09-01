Нижний Новгород, 1 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. На федеральной трассе под Нижним Новгородом произошла авария, в которой погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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По его словам, на трассе М-12 «Восток» в Навашинском округе водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП погибли восемь человек, среди них детей нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа в центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево. В ходе инцидента шесть человек получили травмы. Водитель автобуса ПАЗ, следующий по маршруту 89 УрФУ — Окраинная, отвлёкся от управления и потерял контроль над транспортным средством.

26 августа на подъезде к Ставрополю произошло массовое ДТП с 32 автомобилями. Водитель фуры не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Из её бака вытекло топливо, проезжая часть стала скользкой, несколько машин потеряли управление и столкнулись.

Ранее десять человек пострадали в ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Новосибирской области. Авария произошла в Черепановском районе области. На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров. Их госпитализировали.