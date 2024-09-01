Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Дополнительное воздушное судно МЧС России вылетит к месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил 1 сентября глава региона Владимир Солодов.

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«Сейчас готовится к вылету дополнительный борт МЧС, продолжается наземная операция», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, делается всё возможное для скорейшей доставки специалистов на место для выяснения всех деталей.

Как передавало ИА Регнум, накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. На борту находились 22 человека. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.

Ранее 1 сентября на Камчатке были обнаружены обломки пропавшего вертолёта. По информации МЧС, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь. На месте крушения были найдены 17 тел.