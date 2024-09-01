Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. На месте крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке найдены 17 тел, сообщили в МЧС.

EMERCOM of Russia/Global Look Press

Отмечается, что спасатели МЧС прибыли к месту крушения воздушного судна.

«На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, на борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.

Отмечалось, что вертолёт мог разбиться из-за ошибки пилотирования в туманную погоду.