Москва, 1 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Фигурант дела о взятках при выполнении государственного оборонного заказа по строительству больницы Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге задолжал более 2 млрд рублей за неисполнение обязательств по контракту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Руслан Шамуков/ТАСС

Как говорится в судебных документах, на которые ссылается источник, договор был заключён в 2021 году, а в 2024 году «заказчик» через суд потребовал взыскать с компании более 2 млрд рублей за неисполнение обязательств по контракту.

Отмечается, что задолженность по контракту превысила 1,7 млрд рублей, суд встал на сторону истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку более чем в 300 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ещё один фигурант дела — генеральный директор частной строительной организации, его подозревают в даче взятки, отметил СК. Подозреваемые взяты под стражу.

6 августа председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

Весной и летом 2024 года СК возбудил ряд уголовных дел о взятках, фигурантами которых являются связанные с Минобороны и ОПК лица. В частности, в получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.