Москва, 1 сентября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Экономический потенциал России оказался даже больше, чем ожидалось. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на видео, опубликованном 1 сентября в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам представителя Кремля, о более высоком потенциале говорят темпы экономического развития и военная мобилизация экономики. Это происходит в условиях, когда Запад заигрывается, тогда как Россия, без сомнения, сделает всё для защиты своих интересов.

«Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что российская экономика, как и в прошлом году, растёт хорошими темпами. Он уточнил, что в первом полугодии валовый внутренний продукт прибавил 4,6%, при этом безработица остаётся на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 12 июля, что темпы роста экономики России в течение первых пяти месяцев этого года существенно превысили прогнозы. Он отметил очень высокую потребительскую активность, которая прежде всего связана с ростом частных доходов.