Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Пропавший днём ранее вертолёт Ми-8Т, предварительно, врезался в сопку. Об этом сообщили в оперативных службах,

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«В условиях плохой видимости вертолёт врезался в сопку», — приводит сообщение оперативных служб ТАСС.

Отмечается, что предполагаемая причина крушения — ошибка экипажа воздушного судна.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября МЧС сообщило об обнаружении с воздуха обломков вертолёта. По информации министерства, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь.

На борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.