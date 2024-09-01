Москва, 1 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Площадь пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне после атаки украинского беспилотника составила 40 кв. метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Александр Рюмин/ТАСС

«Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Ранее номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе понизили с пятого до второго.

Как передавало ИА Регнум, в районе МНПЗ сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что угрозы работе предприятия нет.

Украинские беспилотники также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок, уточнил Собянин в Telegram-канале.

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.

По информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 дронов.