Район Внуково, Москва, 1 сентября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково в ночь на 1 сентября были задержаны вылеты и прилёты некоторых рейсов. Причиной тому стало отражение попытки ВСУ атаковать беспилотниками Московскую область. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

Вылеты из Москвы задержаны в Стамбул, Баку и Бодрум. Также задержаны несколько рейсов на прилёт: из Стамбула, Анкары, Антальи, Актау, Дубая, Даламана, Перми, Уфы и Новосибирска. Рейс из Тбилиси в Москву отменён.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале написал, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отправили 43 самолёта на запасные аэродромы, суммарно задержали вылет 74 рейсов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 сентября в городе Подольске средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения БПЛА работают экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Чуть позднее силы ПВО уничтожили второй беспилотник, летевший в сторону Москвы. Никто не пострадал.

В ночь на 1 сентября российские военные отразили массированную атаку противника в Брянской области. Сбито ещё 14 беспилотников, ранее — 12. Жертв и разрушений не зафиксировали.