Москва, 1 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Несовершеннолетний обвиняемый в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак признал вину в инкриминируемом ему преступлении, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Обвиняемый дал признательные показания, изобличающие других фигурантов по уголовному делу», — говорится в документе.

Также отмечается, что обвиняемый изъявил желание оказать содействие следственным органам и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года ФСБ информировала о предотвращении готовившегося покушения на Симоньян и Собчак. Украинские спецслужбы пообещали исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство. На допросе они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

3 июля в уголовном деле о подготовке покушения появились три новых фигуранта, в их числе оказался ученик восьмого класса. Троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и школьника — задержали по делу о хулиганстве 7 мая. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

24 августа обвиняемым в подготовке покушений провели очную ставку. В тот же день Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела.